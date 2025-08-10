Вона показала, який вигляд вони з Олександром мали в юності й пригадала початок їхньої дружби. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Бурмаки.

Вас також може зацікавити Втратив бізнес: Олександр Пономарьов зізнався, на чому заробляє під час війни

З'ясувалося, що артисти знайомі вже понад 30 років.

Я тебе знаю вже більше років, аніж не знаю. Від 1993 року, від "Червоної Рути" в Донецьку,

– написала під публікацією Марія.

На фото можна побачити, як змінювалися Пономарьов та Бурмака. На деяких архівних знімках співака навіть важко впізнати, як зазначили в коментарях шанувальники.

Вас також може зацікавити Найбажаніший чоловік 90-х і творець найкращих пісень про любов: де зараз Олександр Пономарьов

Зауважимо, також співак Віктор Павлік показав, який вигляд сьогодні мають його старша сестра та мама.