Також Олексій поділився, чи бачаться вони зараз з акторкою. Так, виявилося, що в учасників романтичного шоу класні стосунки.

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Олексій і Ксенія зустрічаються нечасто, здебільшого на святкуваннях спільних друзів. Їм вдалося зберегти хороші, але дружні взаємини.

Ми про життя говорили з нею на дні народження у Жені Ковтуненка, просто класно поспілкувались. Також вона телефонувала мені, коли мами не стало, підтримала. Коли ми з нею бачимось на заходах якихось чи на дні народження, то дуже приємно спілкуємось як друзі. Нормальні класні стосунки. Серце не йокає,

– поділився фіналіст "Холостячки".

Інтерв'ю з Олексієм Тригубенком: дивіться відео онлайн

Варто згадати, що у фіналі "Холостячки" Олексій Тригубенко змагався за прихильність Ксенії Мішиної з коміком і сценаристом Олександром Еллертом. Олексій завоював серед глядачів репутацію чесного, щирого та турботливого чоловіка, проте Мішина зробила вибір на користь Еллерта.