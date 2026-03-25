Сумною звісткою Мандзюк поділилась на своїй сторінці в Threads. Вона підозрює, що собаку отруїли.
Ще вчора (23 березня – 24 Канал) вона була жива, здорова, лагідна, була поруч, дивилась своїми очима, була частиною нашого дому. А сьогодні зранку я знайшла її мертвою в кімнаті, в калюжі крові, яка йшла з її пащі,
– розповіла Олена Мандзюк.
Блогерка зізналась, що вона та її близькі шоковані. Мандзюк зазначила, що Рея – не просто собака, а її любов, сім'я та душа.
Це друг, який довіряв людям, який жив поруч із нами, який був беззахисним, і хтось міг просто жорстоко відібрати у неї життя,
– додала вона.
Олена поділилась, що інша собака, Крон, жива, але нічого не їсть та млява.
Мандзюк наголосила, що весь рік терпіла погрози, хейт, приниження, образи, залякування і навіть тиск від держави через свою громадянську позицію.
Але одне діло, коли б'ють по мені словами, і зовсім інше, коли це переходить у реальне життя, коли страждає беззахисна тварина, яка нікому не зробила нічого поганого. Я в розпачі, мені страшно і я не хочу усвідомлювати те, що Рея могла помирати в муках і разом з нею міг піти й Крон,
– додала блогерка.
На своїй сторінці в інстаграмі Мандзюк також поділилась фотографіями та відео з Реєю.
У коментарях під дописом блогерку підтримали журналістка Раміна Есхакзай, інфлуенсерка Катерина Мотрич, вчитель Руслан Ігорович, бізнесвумен Даша Кацуріна та інші небайдужі українці.
Що Олена Мандзюк говорила про погрози?
Торік в інтерв'ю 24 Каналу Олена Мандзюк розповіла, що погрози отримує не лише вона, але і її діти. Блогерка зверталась до правоохоронних органів, але реакції від них не було.
"Погрози насправді дуже страшні. Це не просто "помри". Всі люблять згадувати Ірину Фаріон і казати: "Скоро ви зустрінетеся", "Тебе чекає те, що Ірину Фаріон" – такі повідомлення приходять щодня. Але, крім того, описують, що зі мною зроблять, як саме вб'ють, що зроблять з дітьми, надсилають адресу, де я проживаю. Кажуть: "Сьогодні вночі готуйся". Це дуже страшний тиск. Такі погрози важко пропускати", – ділилась Мандзюк.
Олена обурилась тим, що держава не захищає таких діячів, як вона.