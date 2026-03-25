Сумною звісткою Мандзюк поділилась на своїй сторінці в Threads. Вона підозрює, що собаку отруїли.

Ще вчора (23 березня – 24 Канал) вона була жива, здорова, лагідна, була поруч, дивилась своїми очима, була частиною нашого дому. А сьогодні зранку я знайшла її мертвою в кімнаті, в калюжі крові, яка йшла з її пащі,

– розповіла Олена Мандзюк.

Блогерка зізналась, що вона та її близькі шоковані. Мандзюк зазначила, що Рея – не просто собака, а її любов, сім'я та душа.

Це друг, який довіряв людям, який жив поруч із нами, який був беззахисним, і хтось міг просто жорстоко відібрати у неї життя,

– додала вона.

Олена поділилась, що інша собака, Крон, жива, але нічого не їсть та млява.

Мандзюк наголосила, що весь рік терпіла погрози, хейт, приниження, образи, залякування і навіть тиск від держави через свою громадянську позицію.

Але одне діло, коли б'ють по мені словами, і зовсім інше, коли це переходить у реальне життя, коли страждає беззахисна тварина, яка нікому не зробила нічого поганого. Я в розпачі, мені страшно і я не хочу усвідомлювати те, що Рея могла помирати в муках і разом з нею міг піти й Крон,

– додала блогерка.

На своїй сторінці в інстаграмі Мандзюк також поділилась фотографіями та відео з Реєю.

У коментарях під дописом блогерку підтримали журналістка Раміна Есхакзай, інфлуенсерка Катерина Мотрич, вчитель Руслан Ігорович, бізнесвумен Даша Кацуріна та інші небайдужі українці.

