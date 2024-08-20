Доробок Миколи Мозгового назавжди залишився у пам'яті та серцях українців. Олена відроджує творчість свого батька, публікуючи уривки з його пісень та влаштовуючи щорічні вечори на честь нього.

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Так, у соцмережах Мозгова поділилася фрагментом пісні Миколи про весну. Як зазначила донька артиста, він записав композицію ще до народження своїх дітей.

Оце так знайшла. Ви цю пісню точно не чули! Це запис початку 70-х, ще й мене на світі не було. Фото пізнішого періоду, поки не знайшла нормальної якості початку 70-х, тому додала це,

– зазначила Олена.

В оприлюдненій частині пісні Мозговий під запальну мелодію вразив високими нотами. Відповідний настрій композиції допомогли створити музичні інструменти – духовні та струнні.

Нагадаємо, Микола Мозговий розпочав свою музичну кар'єру як автор пісень та художній керівник кількох музичних колективів. З 1971 по 1994 рік був провідним солістом "Укрконцерту". Втім, справжнє визнання прийшло до Мозгового в 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню "Рідний край", яка миттєво стала хітом.