Після усіх спроб Ольга Навроцька зрозуміла, що у неї немає натхнення, аби далі прикладати стільки зусиль для того, щоб зачати дитину. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Читайте також Це маячня, – Навроцька чесно зізналася, чому не одружується з Фаготом після 15 років стосунків

Я думаю, що це якась дитяча позиція, що я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. Мені вистачає. В мене є Фагот, є мама, є сестра, є племінники, тварини. Є Україна й українці – мені досить,

– зізналася Навроцька.

Ольга поділилася, що не хоче приводити нову людину у цей світ, адже відчуває, який він складний і болючий. Жінка каже, що не готова добровільно брати на себе таку відповідальність.

Коли війна почалася, я зрозуміла, що все ж таки ми в пеклі живемо. Мені здається, що так насправді воно і є. Воно, звичайно, класне, красиве та дуже багато в ньому гарного, але це пекло,

– розповіла Ольга.

Інтерв'ю з Ольгою Навроцькою: дивіться відео онлайн

Ольга Навроцька про усиновлення та удочеріння

Дизайнерка відповіла, що поки не планує брати дитину з дитбудинку. Жінка говорить, що не може назвати себе інфантильною, адже несе відповідальність за багатьох людей. Однак за когось маленького, зокрема дитину або тварину, Навроцька взяти відповідальність не готова.

Я думаю, що ще десь боюся додаткових переживань. Я думаю, що це самозахист, швидше за все. Такий егоїстичний самозахист. От зараз я собі діагноз поставила (сміється – Show 24),

– поділилася кохана жінка Фагота.

Ольга зазначила, що в її віці й положені вже немає сенсу щось придумувати.