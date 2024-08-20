Акторка Ольга Сумська зауважила, що скандал, який трапився з Тарасом – це урок не тільки для нього, але й для всіх українських публічних людей. Вона додала, що захищатиме свого колегу, адже знає його справжні почуття до України.

До слова Це неприпустимо, – відома співачка висловилася про Цимбалюка, який розважався під пісні росіян

Я буду захищати своїх колег. Ми не можемо відстежити, хто нас знімає. Хоча сьогодні потрібно контролювати кожне своє слово, кожен крок, адже це дуже відповідально. Те, що сталося з Тарасом, сподіваюся, буде гарним уроком для нього й усіх нас, що треба бути обережним,

– сказала Ольга Сумська.

Актриса додала, що знайома з батьками Тараса Цимбалюка. Сумська переконана, що з ним просто трапилась невдала ситуація.

"Це неймовірні люди, наша українська інтелігенція. Тарасик – справжній українець, відданий патріот. Це просто хибний випадок, який трапився. Він попросив вибачення, а ми його підтримали", – зауважила акторка.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через те, що розважався під російську музику в компанії одіозної Анни Алхім. Він назвав свій вчинок "про**бом" після критики українців. Однак Цимбалюк звинуватив людей у тому, що на нього "накинулися" з першої ж нагоди, а ще заблокував Аліну Доротюк, назвавши рівень журналістів "кульгаючим".