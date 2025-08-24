Після цього сама співачка розповіла, що вона хотіла передати своїм проєктом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Цибульської.

Вас також може зацікавити Чому росіяни хочуть нас вбити, – Притули розповів про непросту розмову з доньками

Так, на фотографіях Ольга позувала у чорній вишитій сорочці. На голові артистки – терновий вінок, а в руках і навіть у роті – пшениця. Ці елементи не випадкові: вони несуть глибокий символізм.

За нашу мову сьогодні вбивають. А вона проростає, як жито між камінням. Бо кожне наше слово – то зернина, з якої сходить майбутнє. Мова і хліб – це коріння, яке живе попри все. Ми сіємо на полях, де ще вчора рвались міни. Ми сіємо любов у серцях своїх дітей,

– написала під світлинами Ольга.

Водночас не всі зрозуміли задум команди, яка працювала над фотосесією, відтак у коментарях на Цибульську вилилося чимало хейту.

"Якось неприємно на це дивитися. Незрозумілий символізм. Такі світлини ображають як жінку, і як українку";

"Будь ласка, видаліть цей жах";

"Картинка просто треш, це гидко. Наче постер до якогось хоррора".

Коментарі під фото Олі Цибульської / Скриншоти з інстаграму

Як Оля Цибульська відреагувала на критику?

На тлі хейту виконавиця звернулася до шанувальників у інстаграм-сторіс. Вона пояснила, що хотіла донести через свої фотографії. За словами Ольги, терновий вінок на її голові символізує біль і труднощі, але також показує життя, яке проростає навіть через перешкоди.

Цей образ створений не для епатажу, а для того, щоб нарешті говорити мовою символів і знаків з тими, хто не чує слова... Хтось пише, що відчуває відразу. Саме таку відразу, яку ми закладали в цей проєкт, відчувають сьогодні мільйони українців, коли знову на вулиці чують російську, коли бачать, як нашу мову спотворюють, перекручують, коли її стирають. Мені важливо, щоб ця відраза прозвучала для нас зараз не як шок, а як дзеркало. Подивіться, що відчуває душа, коли в неї забирають голоси,

– зазначила Оля Цибульська.

Оля Цибульська прокоментувала свою скандальну фотосесію: дивіться відео онлайн

Крім того, вона додала, що вдячна всім, хто відрефлексував і вступив у дискусію щодо артпроєкту.