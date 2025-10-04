Раніше Народний артист казав, що їх "звів театр", та тепер розсекретив, як саме це сталося. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

Як виявилося, пара познайомилася, коли Маргарита брала в Остапа Ступки інтерв'ю для інтернет-видання про культуру.

Півтора місяця після знайомства у нас було виключно професійне спілкування, з приводу того самого інтерв'ю й інших мистецьких питань. А потім Остап вирішив взяти ініціативу у свої руки й вивести наші розмови з культурних тем на особисті,

– зазначила дівчина.

Напередодні в інтерв'ю OBOZ.UA актор зізнався, що полюбив Маргариту не з першого, а з третього погляду. Він вважає, що це підсвідома реакція.

Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?