Про це інфлюенсер висловився в інтерв'ю на каналі Василя Тимошенка. Це перший публічний коментар Павла з того моменту, як він незаконно покинув Україну.

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Бумчик зауважив, що він хоче, аби його поважали за той вибір, який він зробив. Свою втечу блогер не вважає непоганою до українських захисників, бо переконаний, що кожен сам вибирає, як йому проживати це життя.

Я всім не сподобаюсь. Є люди, яким я не буду подобатись, щоб я не робив. Чи неповага це до військових? Ні, я так не вважаю. Тому що я їх поважаю, те, що вони обрали захищати країну. І я хочу, щоб вони поважали мене за те, що я вибрав собі таке життя,

– зазначив інфлюенсер.

Інтерв'ю з Пашою Бумчиком: дивіться відео онлайн

Що відомо про втечу Паші Бумчика за кордон