Уже тривалий час, знаменитий у тіктоці користувач із нікнеймом bachbuquen, підкорює не тільки жіночі серця, а й посідає одні з перших сходинок популярності. Саме він надав нове дихання хіту 80-х років Modern Talking – Brother Louie. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, що це за тренд, який збирає мільйонні перегляди.

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Тренд під пісню Modern Talking – Brother Louie

Цього разу успішність тренду залежить від ваших танцювальних умінь і пластичності рухів. Головна родзинка полягає в тому, що потрібно плавно "проковзнути" в кадр. Усе що знадобиться – слизька підлога і шкарпетки. Ці підказки допоможуть досягти найкращого результату.

Далі слід запам'ятати рухи, які використовує блогер. Їхнє поєднання доволі просте, тому складностей із виконанням не мало б виникнути. Полегшення й додає трек Modern Talking – Brother Louie. Завдяки своїй ритмічності дуже легко спіймати спільний курс і рухатись у такт музики.

Якщо маєте бажання, то можете до компанії взяти ще одну людину, щоб надати кадру більшої ефектності.

А ось тут можете поглянути, як користувачі самостійно втілюють тренд у життя. У разі якісного результату, високі перегляди гарантовані.

Modern Talking – Brother Louie – що відомо про трек

Композиція, яка двічі виходила синглом у 1986 і 1998 роках, належить німецькій диско-групі Modern Talking. Свого часу гурт мав мільйонну аудиторію прихильників і тримався на найвищих сходинках популярності. Їхня пісня Brother Louie стала єдиною, яка потрапила до топу британського чарту, за всю їхню кар'єру.

Modern Talking – Brother Louie: дивіться відео онлайн

У пісні йдеться про словесну перепалку між двома чоловіками, які борються за серце однієї жінки, але їхня суперечка немає конкретного результату. Сьогодні сучасні слухачі не так уважно прислухаються до суті треку, а роблять акцент на драйвовості та популярності.

Якщо ви досі не зняли жодне відео для тіктока, то цей тренд створений точно для вас. Повірте, легше немає куди.