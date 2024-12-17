Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TODAY. Редакції надіслала листівку The Archewell Foundation – некомерційна організація, заснована герцогом та герцогинею Сассекськими.

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Від імен офісу принца Гаррі й Меган, герцога та герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation, ми бажаємо вам щасливого святкового сезону і радісного Нового року,

– йдеться у листівці.

На листівці є шість фотографій принца Гаррі та Меган Маркл, зокрема з сином Арчі та донькою Лілібет. Кадр зроблений надворі. Діти біжать до батьків, також зображені три їхні собаки: чорний лабрадор і два біглі.

Інші фотографії зроблені під час подорожі Гаррі та Меган до Картахени, що в Колумбії, у серпні 2024 року, та під час поїзди до Нігерії у травні цього року. На світлинах королівське подружжя усміхається.

Різдвяна листівка принца Гаррі та Меган Маркл / Фото The Archewell Foundation

Варто зазначити, що герцог та герцогиня Сассекські не часто показують своїх дітей публіці. Одна із причин, чому подружжя відійшло від своїх королівських обов'язків у 2020 році, – щоб у сина і доньки було нормальне життя. Цікаво, що востаннє Арчі та Лілібет з'являлися на різдвяній листівці у 2021 році.

Нагадаємо, що раніше свою різдвяну листівку представили король Чарльз III та королева Камілла. Світлину для королівського подружжя зробила Міллі Пілкінгтон у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року.