Репер та співак ХАС в інтерв'ю Олексію Суханову відповів на запитання, чи зневажає він зараз якихось українських артистів. Виконавець поділився, що у певний момент змінив свою позицію щодо неоднозначних зірок.

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Немає сьогодні особистостей, яких я зневажаю – є їхні вчинки, які я зневажаю, які мені не близькі, які я не розумію. Я зробив помилку, що я критикував Потапа,

– заявив ХАС.

Музикант пояснив, що якось побачив нове відео з Потапом, де той мав не найкращий вигляд. Тоді ХАС зрозумів, що кожен може зробити помилку.

"Ми просто грішний планктон. Але в один момент я подумав: а про що він думає, а як йому. І в цей момент я зрозумів, що я продовжую зневажати його вчинки. Але в мене немає зневажливого ставлення до нього як до особистості. Мені стало його шкода", – поділився ХАС.

Що зірки кажуть про Потапа