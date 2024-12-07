Репер та співак ХАС в інтерв'ю Олексію Суханову відповів на запитання, чи зневажає він зараз якихось українських артистів. Виконавець поділився, що у певний момент змінив свою позицію щодо неоднозначних зірок.
До слова У мене за спиною, – Сергій Притула пригадав, як його обманув зрадник Андрій Молочний
Немає сьогодні особистостей, яких я зневажаю – є їхні вчинки, які я зневажаю, які мені не близькі, які я не розумію. Я зробив помилку, що я критикував Потапа,
– заявив ХАС.
Музикант пояснив, що якось побачив нове відео з Потапом, де той мав не найкращий вигляд. Тоді ХАС зрозумів, що кожен може зробити помилку.
"Ми просто грішний планктон. Але в один момент я подумав: а про що він думає, а як йому. І в цей момент я зрозумів, що я продовжую зневажати його вчинки. Але в мене немає зневажливого ставлення до нього як до особистості. Мені стало його шкода", – поділився ХАС.
Що зірки кажуть про Потапа
- Мішель Андраде пригадала, чому розсварилась з Потапом. Конфлікт стався через різні погляди на творчість співачки.
- Ігор Кондратюк поділився, що не може сказати нічого позитивного про Потапа чи Винника. Він не слухає їхні пісні й ніколи не піде на концерти.
- Зірка "Голосу країни" Олексій Діброва зізнався, що шкодує, що пішов у команду Потапа. За його словами, продюсер лише проявляв "зверхність і цікавість".