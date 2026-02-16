Трагічну звістку повідомила дружина актора Лусіана. Про це написали також в AFP.

Що відомо про творчість актора?

Роберт Дюваль здобув широку популярність завдяки ролям у стрічках "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та "Воєнно-польовий госпіталь". У 1984 році він став лауреатом премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Ніжне милосердя".

Окрім славетного "Оскара", Дюваль отримав за свою професійну діяльність й інші премії, зокрема:

"BAFTA";

"Еммі";

"Золотий глобус" (її володарем він ставав 4 рази).

У кожній із численних ролей Боб віддавав себе повністю, намагаючись передати правду людського духу, яку вони уособлювали. Завдяки цьому він залишив по собі щось справді незабутнє. Дякую вам за роки підтримки, яку ви дарували Бобу, і за можливість у ці дні побути наодинці, щоб гідно вшанувати його спадщину,

– висловилася дружина померлого Лусіана.

Зазначимо, що ще у вересні 2011 Дюваль розповів, що не проти знятися ще в одному вестерні. Сталося це після виходу драматичної стрічки "7 днів в утопії".

Цікаво! Роберт Дюваль – один із найавторитетніших представників американського кіно. За свою кар'єру він втілив цілу галерею яскравих драматичних персонажів. Мовиться про образи пересічних американців, правоохоронців, рейнджерів, а також історичних постатей, зокрема генерала Роберт Лі.



Крім того, серед своїх колег по цеху він посідає провідне місце за кількістю стрічок за його участю, які увійшли до переліку ста найкращих фільмів за версією IMDb.

