На захід, де планували виступити російськомовні співаки, звернули увагу представники ініціативи "Мова неволі". Вони звернули увагу на те, що 31 серпня на платформі Campus Community, що у центрі Києва, планується захід "Take Йоу Festival". І закликали скасувати цю подію.

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Хедлайнерами цього фестивалю мали стати такі артисти як Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, гурт "Кто там" та інші. Ці музиканти продовжують співати російською мовою попри повномасштабне вторгнення. Крім того, вони користуються забороненими в Україні ресурсами (мова про соцмережу "Вконтакте") та "Яндекс Музикою", платячи податки в Росію.

6 квітня 2024 року Campus Community вже запрошував цих виконавців до себе та, наперекір критику суспільства, подію не скасував. Ми запитали Campus Community про можливість скасувати Take Йоу Festival, але відповіді ми не отримали. Можливо, досить тягнути російську мову та культуру в Україну?

– поставили запитання активісти.

Російськомовний концерт у центрі Києва / Фото з інстаграму гурту "Кто там", "Мови неволі"

Відповідь закладу

Після резонансу заклад Campus Community відреагував та виклав у мережі роз'яснення з приводу концерту. Там розповіли, що команді повідомили, що концерт відбудеться як благодійний з метою підтримати ЗСУ.

Ми не проводимо заходи для російських виконавців та не співпрацюємо з ними. Завжди підтримуємо проєкти, створені на підтримку наших військових. Від імені адміністрації Campus Community просимо вибачення за дану ситуацію, та робимо все можливе, аби подібне не повторилося у майбутньому,

– зауважили у закладі.

Представники Campus Community додали, що чекають на пояснення від організатора концерту.