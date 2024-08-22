Український письменник Сергій Жадан та музикант Євген Турчинов опублікували в мережі нові фото у військовій формі та з побратимами. Це кадри з військової підготовки.

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"Спекотно, але заняття з "вогневої" ніхто не скасовував", – написав Євген Турчинов, учасник гурту "Жадан і Собаки" і "Лінія Маннергейма".



Євген Турчинов і Сергій Жадан / Фото з інстаграму Євгена Турчинова

"Потренувались", – додав Сергій Жадан.



Сергій Жадан з побратимами / Фото з інстаграму Сергія Жадана

Нагадаємо, у червні Сергій Жадан та інші учасники гурту "Жадан і Собаки" долучилися до 13 бригади НГУ "Хартія". Через місяць вони пройшли базову підготовку та почесно отримали шеврони бригади. Сергій неодноразово наголошував, що під час проходження військового вишколу він не мав "особливих умов".

Хоч Сергія Жадана відпускають на культурні заходи, найближчим часом на концерти його гурту очікувати не варто. Однак він заінтригував фанів, для яких будуть "приємні несподіванки".