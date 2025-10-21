Людмила Поплавська в інтерв'ю Аліні Доротюк згадала одне з інтерв'ю зірки "Дизель шоу" Єгора Крутоголова, пише Show 24. Вона звинуватила гумориста у брехні.

Людмила Поплавська назвала неправдою слова Єгора Крутоголова про те, нібито "Дизель шоу" з'явився у житті Марини у період, коли вона лікувала хворих батьків. Проєкт вийшов в ефір у 2015 році. За словами Поплавської, на той час їхні батьки пішли з життя.

Він говорить: "Ми допомагали лікувати хворих батьків, Марина нам дуже дякувала, а потрібно було дякувати Всесвіту". Але є одна проблемка. На той час батьків вже не було серед живих. Я не знаю, про що ця людина говорить: кого вона лікувала, кому вона допомагала,

– сказала сестра Марини Поплавської.

Про квартири, які "Дизель Студіо" обіцяло племінницям Марини

Людмила Поплавська розповіла, що на одному з концертів "Дизелів" у березні 2019 року було вказано, що кошти з продажу квитків підуть на депозити для племінниць Марини Поплавської. Сестра акторки вказує, що ці депозити неможливо відкрити, адже це чужі для них діти, які на той момент були неповнолітні.

"Спочатку була тема депозитів, потім з'явилась тема квартир. Напряму вони не виходили, шукали людей, які б могли зі мною говорити. Мені був дзвінок, одна жінка-депутатка у Житомирі сказала, що мені хочуть допомогти, але ж ми не просимо. Перед цим казали, що я вимагаю кошти, шантажую, а потім хочуть допомогти", – зазначила Людмила.

У висновку, за 7 років ніхто з "Дизелів" не виходив на зв'язок з сім'єю Марини. Тому ні депозитів, ні квартир – немає.

Нагадаємо, Марина Поплавська померла 7 років тому, 20 жовтня. Акторка загинула у ДТП під Києвом.

З чого почався конфлікт між "Дизелями" та сестрою Марини Поплавської?