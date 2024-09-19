Як відомо, у Пакса є великий поріз на лобі. Про це ексклюзивно дізналися журналісти британського видання The Daily Mail.

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Так, Анджеліна Джолі залучила команду провідних медичних фахівців для догляду за своїм сином. Серед них – пластичний хірург, якого акторка спеціально запросили, щоб зменшити будь-який потенційний вплив травми на зовнішність Пакса.

Джолі хотіла переконатися, що у Пакса на обличчі немає жахливого шраму, тому вона попросила найкращого пластичного хірурга в Лос-Анджелесі оглянути його та подбати про це. Вона дуже добра мати й робить для своїх дітей усе можливе. Вона сама подзвонила і була на консультації,

– розповіло джерело.

Що відомо про ДТП, в яку потрапив син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Інцидент трапився 29 липня 2024 року.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, аварія відбулася, коли Пакс різко натиснув на гальма на червоне світло світлофора, що призвело до зіткнення з задньою частиною транспортного засобу, який їхав попереду.

Примітно, що в момент ДТП на хлопцю не було захисного шолома.

Після аварії Пакс отримав черепно-мозкову травму, після чого пройшов медичне обстеження, яке виявило підозру на невеликий крововилив у мозок.

Цей випадок підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та необхідність використання захисного спорядження під час керування транспортними засобами.