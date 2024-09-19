Як відомо, у Пакса є великий поріз на лобі. Про це ексклюзивно дізналися журналісти британського видання The Daily Mail.

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Так, Анджеліна Джолі залучила команду провідних медичних фахівців для догляду за своїм сином. Серед них – пластичний хірург, якого акторка спеціально запросили, щоб зменшити будь-який потенційний вплив травми на зовнішність Пакса.

Джолі хотіла переконатися, що у Пакса на обличчі немає жахливого шраму, тому вона попросила найкращого пластичного хірурга в Лос-Анджелесі оглянути його та подбати про це. Вона дуже добра мати й робить для своїх дітей усе можливе. Вона сама подзвонила і була на консультації,
– розповіло джерело.

Що відомо про ДТП, в яку потрапив син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

  • Інцидент трапився 29 липня 2024 року.
  • За повідомленнями іноземних ЗМІ, аварія відбулася, коли Пакс різко натиснув на гальма на червоне світло світлофора, що призвело до зіткнення з задньою частиною транспортного засобу, який їхав попереду.
  • Примітно, що в момент ДТП на хлопцю не було захисного шолома.
  • Після аварії Пакс отримав черепно-мозкову травму, після чого пройшов медичне обстеження, яке виявило підозру на невеликий крововилив у мозок.

Цей випадок підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та необхідність використання захисного спорядження під час керування транспортними засобами.