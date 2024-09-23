Нещодавно він показався в Курській області. Фото з Курщини Пелих виставив у своєму інстаграмі.

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На селфі Іван та його побратими сфотографувалися біля магазину в Суджі. Будівля універсуму вкрита написами, залишеними українськими захисниками.

Перші хвилини в Курській області мали десь такий вигляд,

– зазначив під фото військовий.

До того ж Пелих ініціював збір коштів, спрямований на задоволення різних потреб свого підрозділу. Зокрема, ремонт автомобілів, бензогенератори, запчастини для безпілотників та ретранслятори зв'язку.

Через інтенсивність бойових дій на напрямку у нас назбиралось трохи потреб – ТО корчів, які ганяють по посічених артою посадках 24/7 і потребують постійного ремонту, бензинові генератори (вся електрика тут лише від них) і запчастини для FPV дронів та ретрансляторів,

– написав військовий.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Що відомо про Івана Пелиха