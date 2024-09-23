Нещодавно він показався в Курській області. Фото з Курщини Пелих виставив у своєму інстаграмі.
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На селфі Іван та його побратими сфотографувалися біля магазину в Суджі. Будівля універсуму вкрита написами, залишеними українськими захисниками.
Перші хвилини в Курській області мали десь такий вигляд,
– зазначив під фото військовий.
До того ж Пелих ініціював збір коштів, спрямований на задоволення різних потреб свого підрозділу. Зокрема, ремонт автомобілів, бензогенератори, запчастини для безпілотників та ретранслятори зв'язку.
Через інтенсивність бойових дій на напрямку у нас назбиралось трохи потреб – ТО корчів, які ганяють по посічених артою посадках 24/7 і потребують постійного ремонту, бензинові генератори (вся електрика тут лише від них) і запчастини для FPV дронів та ретрансляторів,
– написав військовий.
Долучитися до збору можна за посиланням.
Що відомо про Івана Пелиха
- Хлопець є випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- До початку війни Пелих працював оператором у кіно та на телебаченні.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він перейшов зі знімального майданчика на фронт, вступивши до лав Територіальної оборони Києва.
- Іван брав участь у боях за Лисичанськ і Бахмут.
- Навесні цього року міністр оборони Рустем Умєров нагородив Пелиха медаллю "Захиснику України".