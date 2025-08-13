І Бакуменко вже показала, як малюк змінився після стрижки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії.

Дружина Віталія Козловського опублікувала фото "до" і "після" першої стрижки сина. На знімках видно, як хлопчика змінила нова зачіска.

Подорослішав,

– написала Юлія.

Сина Віталія Козловського вперше підстригли / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського?

Оскар з'явився на світ у лютому 2024 року, але про його народження Козловський розповів лише через кілька місяців в одному з інтерв'ю. Артист поділився, що був поруч на пологах і сам обрав ім'я для малюка.

Навесні того ж року батьки охрестили хлопчика у Михайлівському Золотоверхому соборі. Хрещеними стали Юла – дружина телеведучого Анатолія Анатоліча, та український продюсер Андрій Ігнатченко.

Зауважимо, нещодавно мережу замилувало відео, де син Віталія Козловського вперше прийшов на концерт тата.