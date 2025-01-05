Справжнє ім'я репера – Володимир Самолюк. Народився він у Рівному, однак пізніше жив у Здолбунові. Саме у цьому місті в майбутньої зірки з'явилось бажання займатись репом. Після школи Skofka пішов навчатись на спеціальність "Товарознавство та торгівельне підприємництво". Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, чому батьки не підтримували його у любові до музики та чому він уникає публічності.

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Шлях до зіркової кар'єри

Батько Володимира працював міліціонером і спершу не підтримував сина у його починаннях, бо вважав, що він має займатись більш серйозною справою. Одного разу сестра Skofka увімкнула татові пісню брата, той визнав, що помилявся.

Популярність прийшла до артиста у 2021 році, коли разом із лідером гурту KALUSH Олегом Псюком випустили пісню "Otaman", а у травні того ж року трек "Додому" набрав на ютубі понад 91 мільйон переглядів, а також потрапив у тренди Shazam, Spotify та iTunes.

KALUSH feat Skofka – "Додому": дивіться відео онлайн

Пізніше репер став частиною лейбла ENKO, однак цього року компанія повідомила, що припинила співпрацю з низкою артистів, серед яких був і Skofka.

Ми залишаємося друзями й продовжуємо співпрацювати, але вже в нових статусах! Хочемо показати, що можна розійтися без скандалів і судових процесів,

– йдеться у заяві ENKO.

Пісні "Не забудем і не пробачим" та "Чути гімн" теж почали бити рекорди на музичних майданчиках. До слова, Skofka присвятив композицію "Чути гімн" другові дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу, який загинув на війні, захищаючи Україну.

SKOFKA – "Чути гімн": дивіться відео онлайн

У 2022 році росіяни цинічно вкрали пісню виконавця. Вкрадену пісню вони назвали "Выстоим", а в описі додали, що кадри "про життя і службу у прифронтовому Донецьку" надав їм їхній бойовий товариш – боєць батальйону "Спарта". Росіяни у кліпі показали багато рашистських символів Z та V (назва їхнього ютуб-каналу така ж), а в самому кліпі співають щось про "стійкість пацанів".

Skofka в інстаграм-сторіс поділився, що про крадіжку росіян йому розповіли підписники. Проте він іронічно та коротко це прокоментував: "До такого я точно не був готовим".

Особисте життя

Репер понад 10 років перебуває у стосунках із дівчиною, на ім'я Маня. Пара у соцмережах час від часу публікує спільні світлини, щоб поділитись думками про любов та особисте щастя.

Skofka зі своєю обраницею / Фото з інстаграму репера

В одному з інтерв'ю репера запитали, чи він планує одружуватись, на що він дав ствердну відповідь і зазначив, що весілля, як таке, у їхні плани не входить. Сьогодні в описі сторінки дівчини йдеться про те, що вона дружина Skofka.

Сторінка коханої Skofka / Скриншот 24 Каналу

Виконавець також підтвердив те, що у майбутньому вони хочуть дітей, однак всьому свій час.

Де зараз Skofka

Репер зрідка дає інтерв'ю та не є надто публічною людиною. Мабуть, це пов'язано з особистою скромністю та бажанням залишатись таким, яким є у повсякденному житті. Артист продовжує писати музику, у вересні Skofka та Dovi презентували спільний трек під назвою "Лілея".

На грудень у Skofka були заплановані концерти в Польщі.

Концерти Skofka у Польщі / Скриншот із сайту

До того ж репер допомагає ЗСУ та проводить розіграші. Зокрема, у листопаді він передав військовослужбовцю пікап.