Відомо, що шоумен веде музичну програму на телеканалі й має власний ютуб-канал. За словами Дьоміна, він є підприємцем, тож не є офіційним працівником.

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Слава лише отримує кошти за виконану роботу на рахунок ФОП. Тому ведучий немає бронювання від мобілізації.

У мене немає трудової книжки на телеканалі. Я як ФОП виступаю, і вони мені просто оплачують мої послуги. Я не є офіційним працівником каналу, тому я не заброньований,

– розкрив Дьомін.

Слава Дьомін про бронь від мобілізації: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що раніше Слава розповідав про кілька спроб оновити дані у територіальному центрі комплектування. Тоді він повідомив, що чекатиме зменшення черг і піде туди ще раз. Дьомін хоч і боїться мобілізації, але не ховатиметься та візьме зброю у руки в разі потреби.

Нагадаємо, ведучий Григорій Герман завдяки роботі на телеканалі мав бронь від військової служби. Однак, чоловік не знає, в якому стані його документи, оскільки цим займаються юристи. Попри це, Герман наголосив на необхідності мобілізації в Україні та пообіцяв оновити дані в ТЦК.