Виконавцю було 52 роки. Трагічну новину вже підтвердило турецьке видання Medyascop.tv. Також стало відомо, що стало причиною смерті Метіна Аролата.

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Очевидці повідомили, що співак втратив свідомість приблизно на 20 хвилині виступу. Медсестра, яка була присутня на концерті, надала виконавцю першу допомогу, зробивши масаж серця, а також викликала швидку допомогу. На жаль, попри зусилля медичного персоналу, серце Аролата зупинилося.

Він був моїм дуже близьким другом. Метін був дуже веселим в той день. Ситуація погіршилася через 20 хвилин після того, як він вийшов на сцену. Він підійшов та зняв сорочку. "Моя рука оніміла. Ладно, добре, зі мною все гаразд", – сказав він і повернувся на сцену. Потім раптово впав,

– пригадав товариш артиста.

Пізніше Халіл Йилдирим, менеджер співака, оголосив, що причиною смерті став серцевий напад.

Що відомо про Метіна Аролата

Майбутній співак народився в Ізмірі. Після завершення навчання на факультеті економіки та адміністративних наук Університету Докуз Ейлюль, Аролат переїхав до Стамбула, щоб побудувати там успішну кар'єру.

У 1995 році він випустив свою культову пісню Dert Değil, яка принесла йому широке визнання.

Метін Аролат – Dert Değil: слухайте пісню онлайн