Колядники ходять по хатах і бажають господарям хорошого врожаю, щастя та добробуту. Вони несуть радісну звістку про народження Сина Божого, а натомість часто отримують солодощі або гроші. Сьогодні 24 Канал зібрав для вас добірку старовинних колядок. Тож зберігайте їх, щоб вже скоро співати рідним, друзям та сусідам!

До речі Готуємось до Різдва: 5 автентичних гуцульських колядок, які стали популярними у тіктоці

"Зажурилися гори й долини"

Зажурилися гори й долини.

Ой, дай, Боже! Гори й долини.

Що не зродили жита й пшениці.

Ой, дай, Боже! Жита й пшениці.

Але зродили зелене вино.

Ой, дай, Боже! Зелене вино.

Зелене вино рясно вродило.

Ой, дай, Боже! Рясно вродило.

Хто ж його стеріг? – Гречная панна!

Ой, дай, Боже! Гречная панна!

Гречная панна – дівка Марійка.

Ой, дай, Боже! Дівка Марійка.

Як його стерегла, шитячко шила.

Ой, дай, Боже! Шитячко шила.

Шитячко шила, твердо заснула.

Ой, дай, Боже! Твердо заснула.

Ой, налетіли три райські пташки.

Ой, дай, Боже! Три райські пташки.

Вона на той раз пробудилася.

Ой, дай, Боже! Пробудилася.

Ой, гілля-гілля, три райські пташки.

Ой, дай, Боже! Три райські пташки.

Зелене вино не спивайте ми.

Ой, дай, Боже! Не спивайте ми.

Бо я в неділю гостей чекаю.

Ой, дай, Боже! Гостей чекаю.

Свого милого ще й бояр його.

Ой, дай, Боже! Ще й бояр його.

Сам пан молодий, а в сріблі ходить,

А в сріблі ходить, коника водить.

Ой, дай, Боже! Коника водить.

Ой, за цим словом бувайте здорові,

Та бувай дорова, гречная панно,

Гречная панно, дівко Марійко!

Ой, дай, Боже! Дівко Марійко!

"Зажурилися гори й долини": дивіться відео онлайн

"Ой Ченчику-Васильчику"

Ой Ченчику-Васильчику,

Посію тебе в городчику. (2)

Буду я тя шанувати,

По тричі рази на день вливати. (2)

По тричі рази на день вливати,

В неділю рано вершки зривати. (2)

В неділю рано вершки зривати,

За росу косу затикати заплітати. (2)

А в ваших дверах чотири дошки,

Пустіть Маланку до хати трошки. (2)

Пустіть до хати, будем плясати,

Дасьте горіхів, будем кусати. (2)

Пустіть до груби, загріти зуби,

Пустіть до печі, загріти плечі. (2)

Наша Маланка господиня,

Що замастила, то й помила. (2)

В неї миски на полици

Та й заросли пичирицив. (2)

В неї горшки під лавкою

Та й заросли муравкою. (2)

Наша Маланка подністрянка

По-дністрянськи ноги мила. (2)

По-дністрянськи ноги мила,

Тонкий фартушок замочила. (2)

Повій вітре буйнесенький,

Висуши фартух тонесенький. (2)

Повій вітре із болота,

Висуши фартух кращий злота. (2)

Наша Маланка качури пасла,

Вже й бо вечірня зіронька зайшла. (2)

"Ой Ченчику-Васильчику": дивіться відео онлайн

Зберігайте добірку цих неймовірних колядок та потіште ними найближчих людей!