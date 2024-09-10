Відповідну заяву Опришко опублікувала у своєму телеграм-каналі. Варто зауважити, що наразі зловмисники лише змінили нікнейм співачки в інстаграмі, але ніяких дописів або історій не опублікували.
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Мою сторінку в Instagram заламали, будь ласка, не надсилайте кошти чи будь-які особисті дані на цю сторінку,
– написала Klavdia Petrivna.
У коментарях до допису Соломії шанувальники сподіваються, що сторінку скоро відновлять. Деякі підписники зауважили, що постійно змінюється кількість читачів: то збільшується, то зменшується.
Сторінку Klavdia Petrivna зламали / Скриншот з інстаграму
Реакція Osty на те, що зламали сторінку Klavdia Petrivna
Співак Osty також повідомив своїм колегам, що інстаграм-сторінку Klavdia Petrivna зламали та сказав, що вони намагаються її відновити.
Реакція співака Osty / Скриншот з інстаграму
Зазначимо, що зовсім нещодавно Соломія Опришко заспівала з ним у дуеті пісню "Не лякай", яка вже віруситься мережею. Люди, зокрема, знімають тисячі відео під неї у тіктоці.