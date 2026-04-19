Про це Шевченко повідомив в інстаграмі.
Влад Шевченко розповів, що вчорашній теракт відбувся біля входу у житловий комплекс, де він живе разом із сім'єю. На той момент блогер був не вдома, а його дружина і донька мали виходити на прогулянку через супермаркет "Велмарт", де терорист тримав заручників, проте затримались.
Настя з Алісою збиралися йти в парк через "Велмарт". Затрималися на 15 хвилин через те, що Настя вирішила накрутити волосся, бо "такий настрій". Коли підійшла до виходу з ЖК, почули крики й забігли назад на територію. У цей момент та тв*рина вже була в супермаркеті,
– поділився Шевченко.
Влад додав, що його сім'я перебуває у безпеці, і подякував за турботу.
Влад Шевченко про теракт у Києві / Скриншот з інстаграму блогера
Зазначимо! Чимало відомих людей відреагували на теракт у своїй соціальних мережах та висловили співчуття родинам загиблих. Блогерка Анастасія Скальницька розповіла в інстаграмі, що стрілянина сталася біля її дому.
Що відомо про теракт у Києві?
Увечері 18 квітня у телеграм-каналах почала ширитися інформація про стрілянину на Деміївці у Києві. Пізніше у поліції підтвердили, що інцидент стався у Голосіївському районі столиці.
Невідомий влаштував стрілянину на вулиці. Він зачинився у супермаркеті "Велмарт" і тримав заручників. Поліцейські та спецпризначенці КОРДу провели спецоперацію із затримання зловмисника – його ліквідували.
Генпрокурор України Руслан Кравченко розповів, що стрілянину влаштував 58-річний уродженець Москви. За даними ЗМІ, це Васильченков Дмитро Васильович – військовий пенсіонер з проросійськими поглядами, який мав українське громадянство і певний час прожив у Бахмуті, а згодом переїхав до Києва та оселився в районі Деміївки – неподалік місця, де стався інцидент.
Унаслідок теракту загинули 6 людей, серед яких подружжя. Їхній син, 2015 року народження, з вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі.