Про це Шевченко повідомив в інстаграмі.

Влад Шевченко розповів, що вчорашній теракт відбувся біля входу у житловий комплекс, де він живе разом із сім'єю. На той момент блогер був не вдома, а його дружина і донька мали виходити на прогулянку через супермаркет "Велмарт", де терорист тримав заручників, проте затримались.

Настя з Алісою збиралися йти в парк через "Велмарт". Затрималися на 15 хвилин через те, що Настя вирішила накрутити волосся, бо "такий настрій". Коли підійшла до виходу з ЖК, почули крики й забігли назад на територію. У цей момент та тв*рина вже була в супермаркеті,

– поділився Шевченко.

Влад додав, що його сім'я перебуває у безпеці, і подякував за турботу.

Влад Шевченко про теракт у Києві / Скриншот з інстаграму блогера

Зазначимо! Чимало відомих людей відреагували на теракт у своїй соціальних мережах та висловили співчуття родинам загиблих. Блогерка Анастасія Скальницька розповіла в інстаграмі, що стрілянина сталася біля її дому.

