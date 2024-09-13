Так, в артиста є двоє доньок. Та днями чоловік все-таки розповів деталі подружнього життя. Зокрема, навіть згадав про кризові періоди в парі.

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З'ясувалося, що Стадницький незабаром відзначатиме 16-ту річницю шлюбу. За словами гумориста, вони з дружиною стикалися з численними кризами, однак поява дітей зміцнила зв'язок пари.

У нас були кризові моменти, поки у нас не з'явилися діти. У нас є спільна протидія, і ми з нею об'єднуємося проти цих двох молодих панянок, одна з яких у підлітковому віці, а друга до нього доростає. Ми розуміємо, якщо вони нас розділять, вони будуть володарювати,

– поділився Тарас.

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Хто ще з зірок розповідав про кризовий період у шлюбі

З початком повномасштабного російського вторгнення співачка Альона Омаргалієва та її син переїхали до Польщі. Водночас чоловік виконавиці, Тамерлан, прийняв рішення залишитися і захищати свою батьківщину, приєднавшись до Київської територіальної оборони, а згодом вступив до лав Збройних сил України.

Знаменитість розповіла, що цей період став значним випробуванням для їхнього шлюбу. Стрес війни й, як наслідок, вимушена розлука призвели до кризи в їхніх стосунках. Однак рішення співачки повернутися в Україну з Польщі стало ключовим моментом, який допоміг зберегти сім'ю.