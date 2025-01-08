Крім того, у ті часи у співака не було багато грошей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ЖАБАГАДЮКА.

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Тарас Тополя ходив у стриптиз-клуби Києва. Він пригадав, що зі стриптизерками можна було поспілкуватися після танців, та додав, що відвідувачів "розкручували" на те, аби вони купували дівчатам шампанське.

Оскільки я був молодий, це мої студентські роки, особливо грошей у мене на шампанське не було. І вони просто не бачили перспективи в мені ніякої. Там були серйозніші чоловіки,

– розповів співак.

За словами соліста гурту АНТИТІЛА, саме такі чоловіки замовляли приватні танці.

Коротше, з погляду стриптизерки, я був взагалі не перспективною історією, нікуди. Грошей я особливо не мав. Тому я просто споглядав. Але в ті часи хотілось, звичайно, щоб стриптизерка облизала,

– поділився Тарас Тополя.

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До того ж Тополя зауважив, що існує стереотип, що стриптиз-клуби відвідують лише чоловіки, проте туди ходить і багато жінок.