Що саме сказала Юлія Левченко, як на це відреагували користувачі й чому ці передбачення можуть бути небезпечні – далі в матеріалі 24 Каналу.

Скандальний таро-прогноз про "розподіл України"

Відео вийшло на ютуб-каналі Корячки (справжнє ім'я – Тетяна Коряк). У випуску подкасту "Ху із ху" блогерка поспілкувалася зі своєю подругою Юлією Левченко про езотерику, духовність та свободу людської душі. Також тарологиня зробила гучну заяву: мовляв, війна в Україні закінчиться "в якомусь із листопадів", а карти нібито показали, як "поділять Україну".

За словами Левченко, частину українських територій "відійдуть Росії": Харківська, Миколаївська та Одеська області. Запорізька, мовляв, "під питанням", а Полтавська і Дніпропетровська – залишаться Україні.

Жінка додала, що карти показують "гілки ймовірності подій", тобто можливі наслідки. Під час зйомок відео вона "подивилася" гілку, яка нібито "найближча на сьогодні, з тих домовленостей, які є".

Юлія Левченко зробила розклад на те, як "поділять Україну": дивіться відео онлайн

Реакція мережі на передбачення тарологині про "розподіл України"

Ролик тепер обговорюють в телеграмі, Threads та інших соцмережах. Так, під відео Корячки в інстаграмі люди залишили чимало негативних коментарів. Зокрема, користувачі обурилися через те, що блогерка на багатотисячну аудиторію поширює негативні прогнози про майбутнє України, які грають на руку російській пропаганді та підривають моральний дух українців у час війни.

Коментарі під відео Корячки в інстаграмі / Скриншоти з мережі

Чим подібні таро-прогнози небезпечні?

У складні часи, як-от війна, люди схильні шукати прості відповіді на заплутані питання. Саме тому онлайн-прогнози тарологів набувають зараз особливої популярності.

Та небезпека в тому, що подібні відео дедалі частіше замінюють людям реальні новини й стають зручним інструментом для пропаганди. У такий спосіб ворог крок за кроком нав'язує людині вигідну йому реальність.

Тут важливо розуміти, що в карт Таро немає однозначних значень – усе залежить від того, як їх трактує той, хто робить розклад. Відтак, одну й ту саму карту можна пояснити по-різному.

У результаті, контент, заснований на таких прогнозах, може спотворювати реальність і створювати уявлення про майбутнє, засноване не на фактах, а на фантазіях.

Не варто сліпо довіряти будь-яким "пророцтвам" із соцмереж, натомість слід перевіряти інформацію, критично аналізувати її й при цьому спиратися на офіційні джерела.