В інтерв'ю журналу Viva Таїсія розповіла, що зараз вона щаслива. Однак більше про свої стосунки акторка говорити не захотіла.

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Ми з коханим прийняли рішення, що будемо оберігати нашу любов від сторонніх очей, бо на власному досвіді переконалися, що щастя любить тишу,

– зазначила Таїсія-Оксана Щурук.

Щурук лише порекомендувала глянути новий український фільм "Ти мене любиш?". Режисеркою стрічки є Антоніна Ноябрьова, а головну роль виконує актор Олександр Жила.

Таїсія-Оксана Щурук розповіла про вагітність

Раніше Таїсія-Оксана Щурук у своєму інстаграмі ділилася тестом на вагітність. Тоді акторка сказала, що все розповість, коли буде впевнена, але в результаті зникла. Дівчина зауважила, що поділилася такими інтимними подробицями через необережність. Коли Таїсія захотіла бути більш відкритою зі своєю аудиторією, то, окрім приємних слів, отримала ще й порцію негативу. Тому вона вирішила тепер не ділитися особистим.

Можу зазначити, що я не вагітна. Все решта – мої особисті жіночі справи, над якими я працюю з лікарями й не маю наміру виносити на загал,

– заявила акторка.

З інстаграму дівчини дійсно помітно, що вона не розповідає про свої нинішні стосунки.