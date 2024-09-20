Відео назбирали немало переглядів та лайків. Так, одне з них переглянули вже понад 19 тисяч разів.

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На відео, яке пародіює вступну заставку популярного серіалу "Друзі", Джонсон з'являється в подарованій йому шапці з написом "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Згодом до нього приєднуються працівники Укрзалізниці.

Ми так нервували перед знайомством, а ще більше під час знайомства та зйомки відео для тіктока. А Борис Джонсон нам каже: "Шапку надівати?",

– поділилася враженнями блогерка.

Крім того, Джонсон знявся в іншому відео з залізничниками під жартівливий трек "Борис Джонсонюк".

Зауважимо, шапку від Укрзалізниці Борис Джонсон отримав ще в січні цього року. Що цікаво, він навіть одягав її на роботу у Великій Британії.