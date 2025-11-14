Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Збір закритий". Гуморист наголосив, що ніхто з резидентів, зокрема й він, не знав про корупційну діяльність Міндіча раніше.

Не пропустіть Не тільки "Квартал 95": до яких популярних проєктів причетний Тимур Міндіч

Фіма Константиновський зазначив, що колектив знав Тимура Міндича як бізнесмена, який пов'язаний зі Студією "Квартал 95". Гуморист додав, що, попри стереотипи, "це не гарантія поганої людини, й за це підозри не виписують".

Треба бути повним д*білом, щоб думати, що я зі своєю життєвою позицію міг би існувати в таких умовах, якби я знав. Чи виходить, що я заробляв сп*жджені в країни гроші? Ну, виходить, що так. Чи донатив я щомісяця більше, ніж заробляв на Стедіумі? Так,

– додав він.

За словами гумориста, він намагався приносити користь країні ще до роботи в Stadium Family. Константиновський стверджує, що ютуб-канал був для нього місцем для реалізації, а не місце для заробітку грошей.

Якщо комусь хочеться від мене публічних вибачень, цього не буде. Я просто хочу пояснити свою позицію. Міндіч – чорт, який обікрав державу. Він повинен сісти, тут нема чого обговорювати. Я ніколи не думав, що буду дотичним до чогось подібного,

– наголосив гуморист.

Фіма зазначив, що не виправдується і не просить вибачення, а пояснює свою позицію.

Але якщо це все вплине на наш канал та донати, це буде взагалі п*здец, я нах*й вскриюсь,

– підсумував Константиновський.

До речі! Кілька днів тому учасник колективу "Ветерани космічних військ" Артем Дамницький написав у своєму телеграм-каналі, що їхній ютуб-канал ніяк не пов'язаний з Тимуром Міндічем чи "Кварталом 95". Гуморист зазначив, що проєкт не має сторонніх інвесторів, а контент створюється на кошти з реклами.

Як Тимур Міндіч причетний до Stadium Family?