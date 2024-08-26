За словами інфлюєнсерки, вона з дитинства спостерігала за рідними, які вживали спиртові напої на святах. Хоч тато блогерки полюбляв алкоголь, у родині Монро ніхто не мав справу із залежностями.

Цікаво Не врятувала сама себе, – Lida Lee зізналася, що саме її зруйнувало

Я зростала в сім'ї, де алкоголь був супутником свят, якихось подій. А алкоголізм, залежність алкогольна, алкоголіки – це все засуджувалося. Шампанське, вино, горілка. І в принципі, у колі нашої сім'ї, ну ніхто не напивався і не влаштовував оці сварки б*дляц*кі,

– запевнила інфлюєнсерка.

Проблеми з алкоголем у травесті-діви розпочалися тоді, коли вона стала виступати як драг-квін. Здобувши популярність у мережі, Монро не помітила як почала проводити вільний час, вживаючи спиртові напої.

Поступово перетворюючись на світську травесті-диву, я перетворилася на алкоголічку. Дуже багато тусила. Це ж красиво, ти з келихом ідеш. І в якийсь момент я досягла емоційного дна,

– зізналася зірка.

Через кілька років блогерка загубила ключі від квартири та телефон після гучної вечірки з алкоголем. Тоді Монро зрозуміла, що їй варто працювати над собою, тому одразу почала цікавитися літературою і різними тематичними зустрічами. Наразі блогерка повністю відмовилася від спиртових напоїв і веде здоровий спосіб життя.

Травесті-діва Монро про алкозалежність: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, травесті-діва раніше висловлювалася про мобілізацію. Вона зізналася, що діятиме згідно з законом, якщо ситуація у країні загостриться.