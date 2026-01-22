24 Канал вирішив розповісти, який вигляд мали світові знаменитості рівно десять років тому, коли формувалися смаки цілого покоління.

Який вигляд мали голлівудські зірки у 2016 році?

Кайлі Дженнер

Саме її вважають головним символом стилю того року. Десять років тому наймолодша з сестер Кардаш'ян-Дженнер створювала моду. У 2016 році Кайлі експериментувала з кольором волосся, змінюючи його від бірюзового до рожевого, і запровадила моду на об'ємні футболки та спортивний стиль. Однак головною візитівкою її образу були матові помади насичених відтінків, які миттєво зникали з полиць магазинів. Сьогоднішня Кайлі – стримана бізнес-леді та мама, чий вигляд став набагато елегантнішим і спокійнішим порівняно з яскравим бунтарством її юності.

Марго Роббі

Для Марго Роббі 2016-й став справжнім проривом у кар'єрі. На офіційних заходах акторка демонструвала вишукані вечірні сукні, проте в історію попкультури вона увійшла завдяки ролі Гарлі Квінн у фільмі "Загін самогубців". Її екранний образ з двома хвостами та яскравим макіяжем став культовим. Дивлячись на нинішній статус Марго як однієї з найвпливовіших продюсерок Голлівуду, важко повірити, що колись вона асоціювалася насамперед з цим ексцентричним персонажем коміксів.

Тейлор Свіфт

Цей рік став одним із найяскравіших періодів у візуальній еволюції співачки. У 2016-му Тейлор відійшла від звичного романтичного образу, здивувавши публіку платиновим блондом та помадою темних винних відтінків. Її поява на Met Gala у футуристичному срібному вбранні стала справжньою сенсацією. Адже тоді вона виглядала сміливо і трохи провокативно. Повернувшись згодом до класичного стилю, Свіфт довела, що здатна змінюватися, але той експеримент назавжди залишився в історії як приклад її творчої сміливості.

Тімоті Шаламе

Якщо сьогодні Тімоті вважається іконою високої моди та музою дизайнерів, то у 2016-му він виглядав як звичайний студент. Майбутня зірка світового кіно тоді носив прості худі, бейсболки та невимушені джинси. Він ще не знав шаленої слави, яка прийде до нього зовсім скоро, і часто з'являвся на публіці з щирою, трохи сором'язливою усмішкою.

Аріана Гранде

Рівно десять років тому Аріана остаточно сформувала свій впізнаваний сценічний імідж. 2016-й став роком її високого хвоста, ідеальних стрілок на повіках та поєднання величезних світшотів з високими чобітьми-ботфортами. Цей силует намагалися повторити тисячі прихильниць по всьому світу. З часом образ співачки став м'якшим і витонченішим, особливо після її ролей у мюзиклах.

Белла Хадід

2016-й став роком, коли Белла гучно заявила про себе як про самостійну супермодель, вийшовши з тіні своєї сестри. Багато хто пам'ятає її появу на Каннському кінофестивалі у відвертій червоній сукні, яка стала однією з найбільш обговорюваних тем року. Тоді її стиль поєднував гламурну сексуальність зі спортивними елементами. Сьогодні Белла віддає перевагу вінтажу та складним образам, але десять років тому світ захоплювався насамперед її сміливістю.

Джастін Бібер

Це був період масштабного туру співака, який суттєво вплинув на вуличну моду. У 2016 році Джастін мав знебарвлене волосся та часто носив картаті сорочки, рвані джинси й футболки з логотипами рок-гуртів. Він виглядав трохи недбало, але саме цей стиль "гранж" став надзвичайно популярним серед молоді. Цей бунтарський образ разюче контрастує з його нинішнім, набагато спокійнішим стилем життя та одягу.

Ріанна

Ріанна у 2016 році перебувала на піку своєї музичної кар'єри та дизайнерських експериментів. Вона носила екстравагантні шуби, спортивні костюми в поєднанні з підборами та створювала тренди, яким слідували мільйони. Зараз, коли вона зосередилася на бізнесі та родині, ми з ностальгією згадуємо часи її найяскравіших модних виходів на сцену та червоні доріжки.

Кім Кардаш'ян

10 років тому Кім часто носила обтислі сукні та вражала шанувальників ідеально гладким волоссям і бездоганним макіяжем. Вона уособлювала естетику Instagram того часу, де все мало виглядати ідеально. Сучасна Кім обирає більш лаконічні образи, але її стиль 2016-го досі залишається прикладом для багатьох інфлюєнсерів.

Зендея

Десять років тому Зендея тільки починала свій шлях до статусу "ікони стилю". У 2016-му вона активно шукала себе, не боячись експериментувати з короткими стрижками, несподіваними фасонами та яскравим макіяжем. Вона могла з'явитися на публіці в чоловічому костюмі або в футуристичній сукні, щоразу дивуючи критиків.

Головні речі гардероба 2016 року, які повертаються в моду у 2026-му