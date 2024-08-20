Музичне шоу "Голос. Діти" виходить на французькому телеканалі FT1+. Уривки з проєкту викладають на сайті, однак доступ до нього з території України закритий. Утім, уривки вже поширилися у тіктоці, пише Show 24.

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15-річна українка Юлія, яка родом з Маріуполя, вже півтора року живе у Франції. Для свого виступу вона обрала композицію History Repeating британської виконавиці Ширлі Бессі. В описі до ролика з перформансом українки написали, що її виконання – "абсолютно божевільне".

Українка на французькому "Голос. Діти": відео

Юлія вразила усіх суддів, зокрема співачку Лару Фабіан. Українка відповідала на компліменти французькою.

Раптом Фабіан заговорила з нею російською, відповідаючи: "Очєнь красіво". Юлія почала казати: "Дякую", адже ще за лаштунками вона представляла себе українською мовою. Схоже, суддя збила її, тож дівчина відповіла: "Спасибо".

15-річна українка пройшла етап "сліпих прослуховувань". Вона потрапила у команду до Лари Фабіан, де продовжить змагатися в конкурсі.