Чимало українських знаменитостей проводять зимові відпустки у Буковелі й не соромляться показувати кадри з розкішного відпочинку. Та на 4 рік повномасштабної війни на це реагують по-різному, пише 24 Канал.

Хто і як відпочиває в Буковелі?

Буковель уже кілька років поспіль залишається одним з найпопулярніших локацій для зимового відпочинку. Тим паче у час повномасштабної війни, коли не всі чоловіки можуть виїжджати за кордон. Тому й цьогоріч курорт знову став магнітом для українських зірок – тут відпочивають актори, співаки, блогери та їхні сім'ї.

Григорій Решетник провів відпустку разом з дружиною та трьома дітьми у преміальному курортному готелі. Варто зазначити й те, що там відбувся благодійний концерт, де зібрали понад 6,3 мільйона гривень на потреби ЗСУ.



У тому самому закладі відпочивала Леся Нікітюк з нареченим-військовим. Пара активно провела час, катаючись на квадроциклах і снігоходах.



Оля Полякова поїхала в Буковель також не сама, а зі старшою донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом. Вони зупинилися у приватній віллі. Після хвилі критики співачка закликала не рахувати чужі гроші.

Я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно,

– сказала артистка.

Ольга Фреймут проводить час у Карпатах зі старшою донькою Златою Мітчелл у сімейному готелі. Вони обрали активний відпочинок: катання на лижах.



Новий рік у Буковелі зустріли й зірки "Холостяка-14": Тарас Цимбалюк разом з друзями, Настя Половинкіна зі співаком Островським, Надін Головчук з близькими.



Акторка Ольга Сумська з чоловіком Віталієм і донькою Анею надає перевагу активностям: їхня відпустка не минула без катання на лижах.

Не оминули Буковель і MamaRika з чоловіком. Вони провели тиждень серед засніжених краєвидів.

Різні думки про Буковель і показовість

Не завжди підписники знаменитостей залишали позитивні коментарі з приводу їхнього відпочинку в Буковелі. Під дописами траплялась і критика: хтось називав зірковий відпочинок "бенкетом у час чуми", хтось нагадував про ціну, яку платять воїни та їхні сім'ї заради щасливих днів у Буковелі.

Цю тему підняли й відомі українці. Лідер гурту O.Torvald Женя Галич поділився, що не проти концертів, відпочинку і святкування. Але він не розуміє демонстрування цього в соціальних мережах.

Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією… Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку… Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають росіян, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?

– вважає музикант.



Схожої позиції дотримується волонтер Сергій Притула. Він написав, що існування Буковелю – це добре. Адже курорт приносить чималі податки, до того ж там відпочивають військовослужбовці. Однак є й інший бік.

"Не добре для країни – існування ряду довб***бів, які користуються Буковелем так, наче немає війни. Ось з цією наглою показовістю! Але немає жодного рецепта, як заставити цих людей поводитись скромніше, бо їх погано виховали батьки й школа", – різко висловився Притула.



Альтернативну думку висловила "Міс Україна Всесвіт" та блогерка Анна Неплях. Вона поділилась, що зараз перебуває у Києві без світла і тепла – і її не дратують люди, що відпочивають у Буковелі.

Сплю в одязі й накриваючись ковдрою з головою і мене не бісять люди, які відпочивають у Буковелі, які свідомо поїхали з міста, заплатили гроші за відпочинок в Україні, підтримують бізнеси, а не виїжджають за кордон. Я можу за них порадіти, як і за тих, у кого не було відключень, чи є хоча б тепло,

– вважає Анна.

Чи варто висвітлювати відпочинок медійним особам?

Дискусія навколо відпочинку під час повномасштабної війни триває не перший рік. Хвиля обговорення щоразу підіймається у період святкувань чи відпусток. І знову все крутиться навколо одного: питання не просто у відпочинку, а в його демонстрації на публіку.

У нинішній час соціальні мережі – це не лише спосіб показати своє життя, але й можливість розповісти про російські воєнні злочини, поширити збір для військових чи зачепити суспільно важливу тему.

Ті, хто за той бік екрана, часто сприймають кожне фото чи сторіз з розкішного курорту через призму власного досвіду. І для багатьох українців сьогодні це втрати, розлука з близькими людьми. Десятки тисяч не можуть собі дозволити сімейного відпочинку просто тому, що їхні рідні перебувають на фронті.

Кожна людина має право на відпочинок і навіть повинна брати паузи у такий складний час. Але з появою аудиторії важливо брати відповідальність за контент, що публікується у соціальних мережах. Кадри з люксових номерів можуть сприйматись як хизування навіть тоді, коли такої мети не було.

Уникнути хвилі критики або скандалів можна доволі просто: не показувати кожен крок, зменшити акцент на люксовому відпочинку, змістити фокус на благодійність чи просто залишити відпустку приватною. Такий варіант публічні люди обирають все частіше.

Буковель взимку – це справді важлива частина економіки країни, де відпочивають і цивільні, і військові. Але тепер дуже важливий контекст: саме це стане відповіддю на питання, чи стане черговий допис у мережі для когось натхненням, чи спровокує скандал.