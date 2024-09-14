Олійник заявив, що кожен зараз думає про власну кар'єру, тому про возз'єднання вони не думали. Однак співак зауважив – "ніколи не говори ніколи".

До речі Хотів з нею зустрічатися, – Вадим Олійник вперше розповів про роман з відомою блогеркою

Я тільки за творчі колаборації, за ідею. Я зараз максимально натхненний і хочу робити музику, тому все можливо,

– поділився Вадим Олійник.

Вадим також розповів, як ставиться до творчості Дантеса. Співак вважає, що Володимир зараз працює у крутому жанрі, який поширює у маси.

Трек "Я залишусь молодим" хоч і не став суперхітом, як, скажімо, "Чуєш", але з погляду музичності, з погляду того, що стратегічно він собі запланував, я думаю, що це дуже класний жанр, який йому підходить. Тому я вважаю, що не треба зупинятися, треба тільки бити туди, куди він хоче,

– каже співак.

Олійник зізнався, що позитивно ставиться до музичної творчості Дантеса. Вадим пригадав, що коли зустрічався з Володимиром, то не помітив змін – все, як і вісім років тому. Ніяких незручних моментів при спілкуванні не було.

Вадим Олійник про Дантеса: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше Вадим Олійник заявив, що не вважає, що Володимир Дантес став популярним завдяки Дорофєєвій. Співак пригадав, що коли його колега виконував трек "Мне уже 20", то Надя лише розпочинала свою кар'єру. Олійник каже, що після розлучення зі співачкою Дантес показує хороші результати у творчості.