Вадим Олійник висловився про Володимира Дантеса, разом з яким він раніше був у гурті "ДіО.фільми". Він відповів на закид, що співак начебто став успішним тільки завдяки шлюбу з Надею Дорофєєвою.

До слова "Окремий вид мистецтва": коміки переспівали хіт Брітні Спірс, щоб зібрати 3 мільйони для ГУР

Я б хотів нагадати всім, що коли Вова Дантес співав пісню "Мне уже 20", Надя Дорофєєва тільки починала свою кар'єру,

– сказав музикант.

Вадим Олійник додав, що шлюб справді може змінити творчість будь-якого артиста. Але, на його думку, після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантес показує хороші результати у своїй творчості.

"Стосовно того, чи допоміг шлюб або навпаки. Я вважаю, що в житті кожного артиста є такий сімейний період, який може повернути твою творчість в іншу сторону. Круто те, де Володимир Дантес знаходиться зараз", – зауважив Олійник.

Шлюб Дорофєєвої та Дантеса

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зіграли весілля у липні 2015 року після чотирьох років у стосунках. Вже у березні 2022 року пара повідомила про розлучення, однак криза у їхніх стосунках почалась раніше. Минулого року Надя Дорофєєва вийшла заміж вдруге, тоді як Дантес перебуває у стосунках.