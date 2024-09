Сьогодні, 7 вересня, в Україні святкують День військової розвідки. З цієї нагоди співак Володимир Дантес та гумористи Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ і Слава Кедр відкрили збір для ГУР на 3 мільйони гривень.

До слова Розважалась з зірковою кумою у Києві: Настя Каменських повернулась в Україну

Коміки у складі гурту Badstreet Boys презентували креативне відео – вони переспівали хіт Брітні Спірс Baby One More Time.

Вітаємо наших друзів з ГУР з днем військової розвідки! Бажаємо нам всім хороших новин. А російському флоту – поганих. І щоб цих новин було більше – нам треба більше дронів Magura V5. Залітайте на наш святковий збір на 3 мільйони!

– написали Badstreet Boys.

Badstreet Boys відкрили новий збір: відео

Зауважимо, якщо ви хочете долучитися до збору, переходьте за посиланням на монобанку. Номер картки: monobank – 4441111139857332, "Приватбанк" – 4731185612029279, paypal — superkleysuper@gmail.com.

Фани відреагували на черговий креативний збір у коментарях:

"Рівень, до якого прагнеш. Вірю, що мрії таки здійснюються, і ми зробимо колабу", – написала Jerry Heil;

"На якому базарі можна купити вашу касету? Хочу покрутить її на олівці";

"Щоразу коли я думаю, що моїй менталці гаплик, вони випускають це";

"Що це за школяр, який замінив Тимошенка?";

"Ці збори просто окремий вид мистецтва, обожнюю! Не розумію як можна пройти повз і не задонатити".

Раніше Badstreet Boys випустили кавер на пісню "Sorry Seems to Be the Hardest Word" від Елтона Джона і гурту Blue. У відео взяв участь третій президент України Віктор Ющенко взяв участь у кліпі, втіливши образ Елтона Джона.