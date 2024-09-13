Вона одягнула сукню від українського бренду. Крім того, додала до образу взуття та сумку Louis Vuitton.

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Ірина Монатік обрала сукню-сорочку з деніму від Dresstoimpress.

Яка неймовірна нова колекція. Обожнюю денім. Зайдіть та самі переконайтесь скільки всього зручного та стильного,

– зазначила дружина артиста.

Для довідки! Dresstoimpress, заснований стилісткою Ольгою Слон, створює колекції суконь, призначених для різноманітних випадків. Там можна знайти як повсякденні плаття, так і ті, які підійдуть для особливих подій, таких як побачення та вечірки.

Також до свого вбрання Ірина Монатік додала кросівки та сумку Louis Vuitton.

Зауважимо, нещодавно Монатік з вагітною дружиною відвідали експозицію Ruslan Baginskiy в рамках Ukrainian Fashion Week. Український бренд презентував новий проєкт під назвою Artisanal Journey, присвячений артизанальним технікам.