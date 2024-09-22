Вона брала участь у модних показах у Берліні та Києві. Про цей досвід Хемич ексклюзивно розповіла в інтерв'ю в рамках проєкту "Краса в незламності" на 24 Каналі.

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Так, Вікторія дебютувала на подіумі в липні 2023 року на Тижні моди в Берліні, демонструючи колекції українського бренду вуличного одягу PLNGNS разом із ветераном Євгеном Швабом.

Згодом Хемич стала єдиною жінкою-моделлю на чоловічому показі Andreas Moskin під час Українського тижня моди.

Дуже хочеться сприяти тому, щоб людей з травмами сприймали за людей, а не "ой, яка бідна, нещасна". І, звісно, привернути увагу до нашої країни, де досі йде війна, показати її наслідки,

– наголосила дівчина.

Вона додала, що попри свою врівноважену поведінку на подіумі, перед кожним показом сильно хвилюється.

Коли йду подіумом, здається, що в цей момент все завмирає. І залишаєтесь тільки ти, подіум і світло,

– зізналася Вікторія.

Повне інтерв'ю з Вікторією Хемич читайте в рамках проєкту "Краса в незламності"

Нагадаємо, Ukrainian Fashion Week SS25 пройшов з 1 до 4 вересня. Він відбувся вперше за час повномасштабного вторгнення.