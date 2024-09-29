Відео з виступом Артема Котенка на ютубі вже набрало понад 100 тисяч переглядів, встановивши рекорд серед учасників. Про це йдеться у телеграм-каналі "Дім Євробачення".

До слова Дитяче Євробачення 2024: хто представлятиме Україну в Мадриді

Виступ Артема Котенка у фіналі Нацвідбору перетнув позначку у 100 тисяч переглядів! Тим самим ставши першим учасником цьогорічного Дитячого Євробачення, який зумів досягти цієї цифри,

– йдеться у дописі.

Що відомо про Артема Котенка