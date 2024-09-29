Відео з виступом Артема Котенка на ютубі вже набрало понад 100 тисяч переглядів, встановивши рекорд серед учасників. Про це йдеться у телеграм-каналі "Дім Євробачення".
До слова Дитяче Євробачення 2024: хто представлятиме Україну в Мадриді
Виступ Артема Котенка у фіналі Нацвідбору перетнув позначку у 100 тисяч переглядів! Тим самим ставши першим учасником цьогорічного Дитячого Євробачення, який зумів досягти цієї цифри,
– йдеться у дописі.
Що відомо про Артема Котенка
- 12-річний Артем Котенко представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2024 з піснею "Дім", яку написала Світлана Тарабарова – музична продюсерка конкурсу. Хлопець співає про дім, який для багатьох є місцем сили. Це безпечний простір, який багато українців втратили під час війни.
- Переможець цьогорічного Нацвідбору родом з міста Охтирка Сумської області. З трьох років Артем займається співом. На Чорноморських іграх, які проходили у 2021 році, хлопець зайняв перше місце у категорії "Молодші хлопці".
- Котенко також грає на фортепіано, танцює, цікавиться театральним мистецтвом. Крім того, на міських заходах навіть виступає у ролі ведучого.