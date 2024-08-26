25 серпня синові артиста виповнилося 6 місяців. З цієї радісної нагоди Віталій розчулив новими кадрами з дитиною.

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У соцмережах Козловський показав вечірню прогулянку з сином Оскаром і дружиною Юлією. Виконавець, вбраний у зелену майку та блакитні джинси, ніжно тримав хлопчика на руках. Віталій приховує обличчя малюка, тому на кадрах можна помітити лише крихітні ніжки дитини та її голову.

Віталій Козловський на прогулянці з родиною: дивіться відео онлайн

Водночас подружжя відзначило пів року з дня народження сина. Пара показала святковий торт і руки Оскара, які тягнуться до десерту.

6 місяців нашому Оскару. 6 місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе,

– поділилися Юлія та Віталій.

Прихильники пари вже привітали подружжя зі святом.

"Вітаю, нехай росте здоровий та під мирним небом";

"Наші вітання найкращому хлопчику! Нехай зростає здоровим та щасливим у вільній і незалежній Україні!";

"Вітаю! Як швидко спливає час";

"Вітаю. Здоров'я і миру малечі";

"Вітаю вас! Щасливої долі Оскару".

Нагадаємо, 25 лютого 2024 року народився син Віталія Козловського та Юлії Бакуменко. Про радісну новинку співак повідомив лише через два місяці після появи Оскара на світ. Навесні цього року відбулося хрещення хлопчика у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.