Вона зробила це на своїй інстаграм-сторінці. До того ж сам Володимир вже відреагував на привітання коханої.

До теми "Голодна туса", "10 з 10" та бурхливе особисте життя: що могли не знати про Володимира Остапчука

Так, Полтавська виставила зворушливий пост, де написала, як пишається та захоплюється чоловіком.

Ти особливий. Ти єдиний, кого я так сильно люблю, і хто може вивести мене із себе за хвилину. Ти часто знецінюєш свої досягнення і я вже втратила надію, що зможу переконати тебе в тому, що ти крутий, але сьогодні хочу вкотре тобі про це нагадати. Твоє життя яскраве, бентежне, складне, цікаве й з купою неочікуваних поворотів, але кожне твоє рішення і кожен твій вчинок — твоя особлива історія, а "История не терпит сослагательного наклонения", як ти любиш казати, тому ні про що не шкодуй і будь вдячним тому, що маєш,

– зазначила Полтавська.

Вона зауважила, що мало хто знає, наскільки Володимир щирий, безпосередній, добрий, турботливий та вразливий.

Я пишаюся тобою і бажаю тобі не втратити себе й не сумніватися в собі. Все інше в тебе є. Люблю,

– додала Катерина.



Катерина Полтавська привітала Володимира Остапчука з днем народження / Скриншот з інстаграму

Як Володимир Остапчук відреагував на привітання від дружини

Телеведучий вже залишив коментар під дописом Катерини.

Це найкраще привітання в моєму житті. Дякую, що Ти є у мене. Люблю безмежно,

– написав шоумен.



Володимир Остапчук відреагував на привітання дружини / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, Катерина Полтавська та її коханий очікують на народження сина, якого пара хоче назвати Тимофій.