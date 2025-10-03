Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ. Соломка став героєм нового випуску шоу "По хатах".

В'ячеслав Соломка зізнався, що був неправий під час сварки з MELOVIN. Йому досі соромно за це. Ведучий не став розкривати подробиці конфлікту, але зазначив, що він стався "по дурості".

Але не було тієї ситуації, коли я міг би підійти й перепросити. Сказати: "Слухай, я м*дак. Дай мені по обличчю. Я не правий. Мені соромно перед тобою, тому що я вчинив ганебно". По цей день мені соромно за ту ситуацію, яка сталася. Це з мого боку справжнє м*дачество. Я дуже шкодую,

– зазначив Соломка.

В'ячеслав Соломка у шоу "По хатах": дивіться відео онлайн

До речі! Раніше про конфлікт з MELOVIN, який стався у 2017 році, розповів лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич. Подробицями музикант поділився в інтерв'ю Люкс ФМ.

Хто такий В'ячеслав Соломка?