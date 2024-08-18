Співачка різко висловилася про слухачку у залі. Цей момент заполонив мережу.

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Котик, ти наж*алася, так? Вас зараз виведуть, якщо ти будеш матюкатися. П**да Іванівна, зараз ти вийдеш, так негарно, зрозуміла? Закушувати треба,

– відповіла російською Сердючка.

Цікаво, що під час концерту Вєрка згадала свій виступ на фестивалі Лайми Вайкуле у Латвії. Артистка зазначила, що нещодавно звідти повернулася, тому вирішила передати вітання глядачам від Алли Пугачової та Максима Галкіна, які теж там взяли участь.

Вони дуже підтримують Україну,

– прокоментувала політичну позицію "хороших росіян" Вєрка.

Зазначимо! Сердючка, побачивши у залі фестивалю росіянку Аллу Пугачову, привіталась, низько вклонилась і заспівала кілька рядків з її пісні "Ты возьми меня с собой".

Нагадаємо, наприкінці липня у латвійському місті Юрмала пройшов міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Це щорічний захід, організований співачкою Лаймою Вайкуле. Подія зібрала на одній сцені близько 45 артистів з 14 країн світу.

Серед українських зірок, які виступили на сцені в Юрмалі, були: Вєрка Сердючка, Настя Каменських, Макс Барських і Alekseev. Водночас на фестивалі виступали й російські зірки – гурт "Бі-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський, "Ногу свело" та інші. Більшість артистів засудила вторгнення Росії в Україну та навіть отримала громадянство інших країн. Однак, варто пам'ятати, що українці, виступаючи на одній сцені з росіянами, продовжують створювати ідею "дружби народів" та розмивати кордони.