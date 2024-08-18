Show 24 розповість детальніше про 12 хітів цього тижня. Серед них: нові альбоми та треки, які варті вашої уваги.

Не пропустіть "Стожари" зазвучали по-новому: Володимир Дантес переспівав легендарну пісню

Alena Omargalieva

Співачка Alena Omargalieva подарувала українське звучання своїй пісні "Подих вітру". Трек зазнав деяких змін з моменту релізу його первинної версії у 2016 році. Тепер композиція, окрім ліричного вокалу, містить ще й реп, який артистка виконала вперше за свою кар'єру.

Alena Omargalieva – "Подих вітру": слухайте пісню онлайн

YAROMIYA

Артистка презентувала трек "Солона карамель", який розповідає про пошук ідеалу, розчарування і силу кохання. За словами співачки, її пісня – подорож у світ складних і неоднозначних почуттів, які супроводжують людей у стосунках. Композиція має романтичний настрій і дозволяє слухачам зануритися у світ переживань виконавиці.

YAROMIYA – "Солона Карамель": дивіться відео онлайн

Ostrovskiy

Співак випустив літній хіт "Ейфорія", в якому заспівав про невгамовну молодість. Трек висвітлює історію дівчини, яка дивує ліричного героя своєю загадковістю та енергією. Пісня символізує безтурботний період життя, коли світ здається безмежним, а почуття – гострими й новими.

Ostrovskiy – "Ейфорія": дивіться відео онлайн

Mirami

У новому синглі "Вона" дівоче тріо заспівало про першу любов. Композиція розповідає про емоції, переживання, відчуття "метеликів у животі" у жінок, які закохуються.

Mirami – "Вона": дивіться відео онлайн

"Мертвий півень"

Рок-гурт запрем'єрив пісню "Цигарка" на вірші письменника доби "Розстріляного відродження" Майка Йогансена. Рядки були написані ще у 1924 році у Харкові. Своїм хітом колектив відродив творчість письменника, який загинув від руки радянської влади.

"Мертвий півень" – "Цигарка": дивіться відео онлайн

Максим Бородін і Злата Огнєвіч

Артисти випустили пісню "Без тебе" й презентували кліп до неї. Трек висвітлює історію закоханих, які опиняються перед складним вибором. Автором слів і музики є Максим Бородін. Він заклав в основу лірики стосунки, у яких люди відчувають себе неповноцінними одне без одного.

Максим Бородін і Злата Огнєвіч – "Без тебе": дивіться відео онлайн

KAROOKA

Співачка запрем'єрила пісню "Тренд", в якій розповіла про любов до себе, боротьбу зі стереотипами та роль жінки у суспільстві. Композиція присвячується усім, хто втомився здаватися ідеальним в очах інших. Артистка закликає розмежувати інтернет-життя з реальним.

KAROOKA – "Тренд": слухайте пісню онлайн

Нікіта Кісельов

Нову пісню "Полин" артист присвятив болісному розриву стосунків, який залишив після себе тільки розбите серце. Ліричний герой згадує про всі надії на спільне щастя з партнером і страх втратити стосунки. За словами співака, його хіт – реквієм коханню, яке завершилося.

Нікіта Кісельов – "Полин": слухайте пісню онлайн

YAKTAK та VLADA K

Співаки запрем'єрили пісню "Увімкни", яка дозволяє слухачам зазирнути в душі артистів і дізнатися про їхні найглибші почуття. Композиція розповідає про натхнення та втіху, які отримують люди під час прослуховування треків у важкі часи. За словами виконавців, музика дозволяє їм відкрити своє серце світові. Тому зірки вирішили через текст пісні висловити все, що відчувають.

YAKTAK та VLADA K – "Увімкни": дивіться відео онлайн

Nichka і Balsam

Виконавці презентували пісню "Вириватись", де розповіли про внутрішній стан людини, яка відчуває себе загубленою в сучасному світі. Поки технології панують у світі, ліричний герой намагається знайти сенс свого існування. Головною ідеєю треку є пошук правильного шляху, власного "я" та щастя.

Nichkа та Balsam – "Вириватись": дивіться відео онлайн

MBreeze

Гурт представив повноформатний альбом "Послання", куди увійшли нові пісні та вже відомі хіти. Кожен трек платівки розповідає про емоції колективу, пережиті під час війни. Альбом обіцяє дивувати слухача партіями акустичної гітари та електронною музикою.

MBreeze – "Послання": слухайте альбом онлайн

KARTA SVITU

Гурт випустив альбом "Простір важливих речей", в який увійшли 9 пісень, що своїми сюжетами нагадують короткометражні фільми. Платівка наповнена композиціями, що здобули найбільшу популярність на концертах колективу. Зокрема, альбом містить оновлену версію хіта про пса Патрона – "Хто тримає цей район?" у рок-звучанні.

KARTA SVITU – "Простір важливих речей": слухайте альбом онлайн