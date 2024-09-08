Рідні покійної королеви поділилися її архівним портретом. Вони вчергове нагадали громадськості, якою була Єлизавета II.

Не пропустіть Два роки після смерті королеви Єлизавети II: яким був цей день для Великої Британії

Так, на фото усміхнена Її Величність позувала в ніжно-рожевому капелюсі та жакеті. До свого вбрання вона додала лаконічні сережки та кольє.

Варто зазначити, у свідоцтві про смерть королеви Великої Британії причиною смерті офіційно записано "похилий вік". Єлизавету II поховали в Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку разом з її батьками, королем Георгом VI й королевою Єлизаветою, та її сестрою, принцесою Маргарет. На знак данини пам'яті принц Філіп, чоловік королеви, який прожив з нею 73 роки, також був перепохований поруч, що дозволило подружжю бути разом і після смерті.