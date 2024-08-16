Однак, його думку підтримали далеко не всі українці. До дискусії приєдналися навіть відомі люди.

Цікаво Поки це таємниця, – Макс Барських зробив неочікувану заяву на прем'єрі свого фільму

У соцмережах Євген опублікував допис, в якому розповів про власне ставлення до пісні "Як тебе не любити, Києве мій". Клопотенко, почувши композицію на вокзалі, зізнався, що асоціює її з СРСР. Чоловік поцікавився думками українців щодо вдалої заміни гімну на кращий варіант.

Пісня наче норм, всі її люблять і все таке. Але коли я прибуваю на вокзал і чую її, то опиняюся наче в якомусь радянському фільмі. Хочеться чогось нового. Є сенс створити якийсь більш сучасний гімн Києва і запропонувати Укрзалізниці, щоб вмикали його?

– написав шеф-кухар.



Євген Клопотенко про гімн Києва / Скриншот з фейсбуку кулінара

Однак, більшість користувачів не підтримала ідею Євгена. Юзери зазначили, що варто залишити гімн Києва та припинити його порівнювати з СРСР.

"Щось є таке тепле в цій пісні й цій її версії. Нічого це не радянське. Це про те, які створювались шедеври з любов‘ю до українського в тоталітарні часи";

"З гімном Києва все Ок, на мою думку";

"Не треба. Вальс чудовий";

"Дуже крута пісня. Причому в різних виконаннях. Ніякої радянщини. Понад 10 років вітаю своїх гостей з днем народження виносом Київського торта під цю пісню";

"То було б злочином, на мою думку. Відправити у забуття пісню, яка поєднала скільки поколінь киян та українців. В Україні та діаспорі. Я волів би відроджувати, переосмислювати, осучаснювати, проте берегти спадщину".

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко отримав нагороду за перемогу у шоу “МастерШеф-5”, де брав участь у 2015 році. Річ у тім, що через зміни в умовах нагородження, пов'язані з подіями Революції Гідності, виготовлення кубка було відкладено. Тому команда проєкту вирішила виправити цю ситуацію, вручивши чоловікові нагороду під час знімань 14-го сезону шоу, де Клопотенко був запрошений як зірковий гість.