Про це повідомляє The Guardian. Захисники прав жертв сексуального насильства заявили, що трек "грає з життями молодих жінок", оскільки в ній 30 разів повторюються слова choke me ("задуши мене").

Не пропустіть Прозвучать на сцені у Відні: усі пісні країн-учасниць Євробачення-2026

У пісні Alexandra Căpitănescu також є слова "важко дихати", "я хочу, щоб ти мене задушив" і "змусь мої легені вибухнути". Професорка права у Даремському університеті Клер МакГлінн заявила, що повторювальне сексуальне послання "задуши мене" "демонструє тривожне нехтування здоров'ям і добробутом молодих жінок".

Ця пісня – і її вибір Румунією та Євробаченням, а також просування цими організаціями – являють собою безрозсудну нормалізацію небезпечної практики. Це швидка та безтурботна гра з життями молодих жінок. Нові медичні докази свідчать про те, що часте сексуальне удушення завдає молодим жінкам ушкодження головного мозку,

– сказала вона.

У мережі негативно відреагували на композицію Choke Me. Чимало шанувальників Євробачення закликають дискваліфікувати пісню або змінити текст.

Нагадаємо, що торік Європейська мовна спілка (EBU) заборонила використовувати мальтійське слово "kant" у пісні, з якою Міріана Конте представляла Мальту на пісенному конкурсі, адже воно співзвучне з англійською лайкою. У попередні роки учасникам наказували видалити зі своїх треків слова "shit "і "pussy".

