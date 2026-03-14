Про це повідомляє The Guardian. Захисники прав жертв сексуального насильства заявили, що трек "грає з життями молодих жінок", оскільки в ній 30 разів повторюються слова choke me ("задуши мене").
У пісні Alexandra Căpitănescu також є слова "важко дихати", "я хочу, щоб ти мене задушив" і "змусь мої легені вибухнути". Професорка права у Даремському університеті Клер МакГлінн заявила, що повторювальне сексуальне послання "задуши мене" "демонструє тривожне нехтування здоров'ям і добробутом молодих жінок".
Ця пісня – і її вибір Румунією та Євробаченням, а також просування цими організаціями – являють собою безрозсудну нормалізацію небезпечної практики. Це швидка та безтурботна гра з життями молодих жінок. Нові медичні докази свідчать про те, що часте сексуальне удушення завдає молодим жінкам ушкодження головного мозку,
– сказала вона.
У мережі негативно відреагували на композицію Choke Me. Чимало шанувальників Євробачення закликають дискваліфікувати пісню або змінити текст.
Нагадаємо, що торік Європейська мовна спілка (EBU) заборонила використовувати мальтійське слово "kant" у пісні, з якою Міріана Конте представляла Мальту на пісенному конкурсі, адже воно співзвучне з англійською лайкою. У попередні роки учасникам наказували видалити зі своїх треків слова "shit "і "pussy".
Головне про Євробачення-2026
Євробачення-2026 пройде в Австрії. 70-й пісенний конкурс прийматиме Відень.
Перший та другий півфінали відбудуться 12 та 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.
Шоу проходитиме на арені Wiener Stadthalle.
Цьогоріч у конкурсі беруть участь 35 країн. Євробачення-2026 бойкотували Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія, адже Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.