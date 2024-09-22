Цього тижня, звичайно, не обійшлося без скандалу навколо українських блогерів. Однак були й приємні новини. Детальніше про те, які події трапилися зовсім нещодавно, читайте у матеріалі Show 24.

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Стартував Нацвідбір на Євробачення

17 вересня стало відомо, що почалося приймання заявок на Національний відбір на Євробачення-2025. Артисти зможуть зголоситися на участь у конкурсі до 10 листопада, потрібно лише заповнити форму, яка є на сайті. Зауважимо, що цього року музичною продюсеркою конкурсу стала співачка Тіна Кароль. Раніше цю посаду обіймав український композитор Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой.

Скандальне голосування за найкращих блогерів України

Цього тижня видання "Фокус" також відрило голосування, щоб скласти рейтинг "Топ-50 блогерів України-2024". Українці дуже обурилися, адже серед претендентів є скандальні особистості, зокрема блогери: Олександр Волошин, Анна Алхім, Анастасія Туркот (Умка), Софія Стужук й Тетяна Коряк (Корячка).

Блогерка Юлія Верба вперше стала мамою

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба 18 вересня вперше стала мамою. У дівчини та її коханого Костянтина народилася дівчинка. Зауважимо, що Юля пережила кесарів розтин, оскільки відкриття не було.

ТЦК мобілізував технічну команду проєкту МУР

Наприкінці тижня проєкт МУР повідомив, що представники ТЦК мобілізували їхню технічну команду. Це сталося просто перед виставою, що проходила у місті Ужгород. Колектив таки вийшов на сцену до глядачів, попри технічну затримку. У МУРі пообіцяли, що розв'яжуть питання, як далі діяти з туром.

Представники ТЦК мобілізували технічну команду МУРу / Скриншот з інстаграму

От такими були підсумки цього тижня. Деякі нещодавні події обговорювала вся країна.